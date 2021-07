Lo striscione degli ultrà bianconeri: “Di te siamo sempre stati fieri. Bentornato mister Allegri”

I tifosi bianconeri hanno esposto uno striscione per accogliere Max Allegri

Dopo il sogno vissuto grazie al trionfo degli Azzurri a Euro 2020, tutti i tifosi italiani e gli appassionati di calcio in generale, non vedono l'ora che inizi la nuova stagione, per provare ad emozionarsi come nelle notti di Wembley. Prima però ci sarà il tempo di divertirsi con il mercato estivo che, è gia iniziato con il botto per le big. Dopo i trasferimenti di Hakimi e Donnarumma al Psg infatti, sembra essere in dirittura di arrivo anche quello che potrebbe portare Manuel Locatelli alla Juve, con un occhio ben vigile anche sul fronte Pjanic. Probabile un ritorno del bosniaco sotto la Mole, da sempre pupillo di quello che forse è stato il vero colpo messo a segno dalla Vecchia Signora, Max Allegri.