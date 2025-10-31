Lo Stadium di Torino torna nei radar dell’UEFA: ecco perché

La UEFA ha anche precisato che «il Comitato Esecutivo nominerà le federazioni che ospiteranno le otto finali nel settembre 2026».

Lo Stadium di Torino torna nei radar dell’UEFA. L’impianto bianconero è infatti tra quelli inseriti nell’elenco delle candidature per ospitare una finale europea – Europa League o Conference League – nelle stagioni 2028 e 2029. A renderlo noto è stata la stessa UEFA con una comunicazione ufficiale.

«La UEFA conferma di aver ricevuto manifestazioni di interesse da 15 federazioni per organizzare le finali 2028 e 2029 di UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League e UEFA Women’s Champions League. Le manifestazioni di interesse non sono vincolanti. Le offerte definitive dovranno essere presentate, insieme ai dossier di candidatura, entro il 10 giugno 2026», si legge nella nota. In pratica ora c’è una prima lista, ma le scelte vere arriveranno solo più avanti.

Finale di UEFA Europa League

2028

Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (una sola città e stadio saranno indicati nella candidatura definitiva)

Italia: Torino, Juventus Stadium

Romania: Bucarest, National Arena

Serbia: Belgrado, National Stadium

2029

Francia: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais oppure Parigi, Parc des Princes (anche qui scelta definitiva al momento dell’offerta)

Italia: Torino, Juventus Stadium

Romania: Bucarest, National Arena

Turchia: Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadium

Finale di UEFA Conference League

2028

Francia: Lille, Stade Pierre-Mauroy

Ungheria: Budapest, Puskás Aréna

Italia: Torino, Juventus Stadium

Kazakistan: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium (sarà indicata una sola sede nella fase finale)

Polonia: Danzica, Arena Gdańsk

2029

Finlandia: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium

Francia: Lille, Stade Pierre-Mauroy

Ungheria: Budapest, Puskás Aréna

Italia: Torino, Juventus Stadium

Kazakistan: Astana, Astana Arena oppure Almaty, Almaty Stadium

Polonia: Gdańsk, Arena Gdańsk

La UEFA ha anche precisato che «il Comitato Esecutivo nominerà le federazioni che ospiteranno le otto finali nel settembre 2026». Il percorso, quindi, è già scandito: la gara per l’assegnazione delle finali dei tornei per club 2028 e 2029 è partita l’11 luglio 2025, con il 22 ottobre 2025 come termine per presentare la manifestazione d’interesse e il 10 giugno 2026 per inviare i dossier completi.

Per Torino non sarebbe una prima volta. Lo Juventus Stadium ha già ospitato nel 2014 la finale di Europa League, vinta dal Siviglia ai rigori sul Benfica. Nel 2021 l’impianto, insieme al “Giuseppe Meazza” di Milano, è stato scelto per le Finals di Nations League: a Torino si giocarono la semifinale Francia-Belgio e la finale per il terzo posto vinta 2-1 dall’Italia proprio contro il Belgio. Sempre a Torino, nel 2022, si è disputata anche la finale della UEFA Women’s Champions League, con il successo 3-1 dell’Olympique Lione sul Barcellona.