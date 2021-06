Lo sfogo di Marchisio sul suicidio di Seid: “E’ un paese che ha fallito. Facciamo un pò schifo. Tutti”

L'ex giocatore della Juve ha pubblicato un duro post sui social

Nella giornata di oggi il mondo del calcio è stato letteralmente scosso dalla drammatica notizia della scomparsa di Seid Visin, ragazzo etiope di appena 20 anni con un passato nelle giovanili del Milan e che si è tolto tragicamente la vita poche ore fa. La motivazione di questo folle gesto sta tutta scritta all'interno di una lettera lasciata dal ragazzo qualche istante prima di suicidarsi, in cui racconta tutto il suo disagio per il clima d'odio che si era generato nei suoi confronti a causa del colore della pelle. In tanti hanno voluto esprimere il loro dispiacere e tutto il disappunto del caso, tra questi anche l'ex bandiera della Juve Claudio Marchisio, il quale si è lasciato andare ad un libero sfogo sui suoi account social.