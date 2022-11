News Juve, uragano Reds in arrivo: pronti 65 milioni di euro

Juventus in netta ripresa in campionato grazie ad un filotto di 4 vittorie consecutive culminato con il successo sul Biscione nel derby d'Italia. Purtroppo in coppa è arrivata la retrocessione in Europa League, dove la Vecchia Signora affronterà nei sedicesimi il Nantes. Un'altra big europea che non sta vivendo un momento particolarmente felice, soprattutto in Premier, è il Liverpool. I Reds potrebbero presto bussare alla porta della Juve con una proposta monstre. L'indiscrezione arriva direttamente dall'Inghilterra, ma vediamo nel dettaglio chi avrebbe chiesto Kloop alla propria dirigenza<<<