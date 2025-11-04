LIVE| Youth League, Juve-Sporting 2-0: Finocchiaro sfiora l'eurogol!
LIVE| Youth League, Juve-Sporting 2-0: duplice fischio a Vinovo!

redazionejuvenews
4 Novembre, 14:33
All'Allianz Training Center di Vinovo la Juve Under-20 di Padoin ospita i pari età dello Sporting CP di Lisbona. Seguite con noi la diretta

45+2′- L’arbitro Bandic fischia due volte: squadre negli spogliatoi. Fino ad ora stiamo assistendo alla miglior prestazione stagionale dei ragazzi di Padoin.

45′- Il quarto uomo segnala due minuti di recupero.

43′- Miracolo di Gouveia! Finocchiaro prende palla da sinistra e si accentra fino al limite dell’area, da lì parte un tiro velenosissimo che l’estremo difensore portoghese devia in angolo.

38′- Lopez sfiora il terzo gol! Ottima azione della Juve sulla catena di destra, cross di Tiozzo per Lopez che la mette fuori.

36′- Sanitari in campo per il numero 10 dello Sporting dopo uno scontro di gioco.

34′- Prima ammonizione del match! Rizzo cade nella provocazione fisica dell’avversario lusitano, Flavio Gonçalves, e lo scaraventa a terra. Il direttore di gara bosniaco sanziona prontamente il numero 3.

28′- Miracolo di Radu! Lo Sporting non molla dopo il raddoppio degli avversari e tenta di accorciare le distanze con Camacho che, con un sinistro potente, prende traversa e poi il palo. Sulla ribattuta si avventa Costa che calcia a botta sicura: si immola Radu che salva tutto.

25′- GOOOOOOOOOOOOOL della Juve! La catena sinistra bianconera viaggia fortissimo: Grelaud trova Finocchiaro che calcia perfettamente e prende la traversa, sul pallone si avventa Tiozzo che raddoppia per i bianconeri.

19′-  Altra manovra spettacolare dei ragazzi di Padoin che entrano in area con Lopez: i bianconeri chiedono un fallo di mano, ma l’arbitro non fischia e i portoghesi allontanano. Pochi istanti dopo, anche Bamballi va giù dopo un contatto, ma per il direttore di gara è tutto regolare.

10′- GOOOOOOOOOOOOOOOL per la Juve! Grande azione corale dei bianconeri: Finocchiaro mette una palla perfetta a Grelaud che, con un cross teso, cerca e trova Patryk Mazur. Il polacco calcia preciso e porta in vantaggio i suoi.

6′- Ci prova Bassino! Il capitano bianconero carica il destro dalla distanza, ma il pallone sfila a lato.

5′- Cinque minuti di grande intensità e possesso palla deciso per i ragazzi di Padoin.

1′- Calcio d’inizio a Vinovo! Primo pallone mosso dai bianconeri

A Vinovo, presso l’Allianz Training Center, la Juve ospita lo Sporting CP, in occasione della quarta giornata di UEFA Youth League. Ai giovani bianconeri occorre una vittoria contro i lusitani per rilanciarsi in chiave passaggio del turno.

