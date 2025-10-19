LIVE | Como-Juve 1-0, squadre negli spogliatoi: brivido finale per i bianconeri!

45+1′- Duplice fischio! La Juve pericolosa avanti ma troppo scoperta in difesa. Al rientro dovrà essere decisamente più equilibrata.
45′- Grande occasione per il Como! Morata ruba palla, Moreno serve Vojvoda che centra in pieno Rugani. Brivido per la difesa bianconera.
44′- Chiusura fondamentale di Diego Carlos su Yildiz!
37′- Grande percussione centrale di Thuram che, con vari triangoli, arriva davanti a Butez: palla al lato di pochissimo.
34′- Giallo per Diego Carlos: tre quarti della difesa lariani hanno una sanzione sulla testa.
32′- Il Como riparte, con Nico Paz tutto solo. Fermato all’ultimo secondo da Kelly: provvidenziale recupero dell’inglese in scivolata.
31′- Numero di David sulla sinistra, palla per Conceiçao che scivola sul più bello.
28′- Il Como riparte velenosamente: Nico Paz appoggia per Morata che tenta il tiro: ottimi riflessi di Di Gregorio.
26′- Yildiz strepitoso sulla fascia: salta netto due avversari e la mette al centro per Koopmeiners, murato da Diego Carlos.
24′- Ottima combinazione tra Conceiçao e Yildiz, con quest’ultimo murato al momento del tiro. I bianconeri stanno cercando insistentemente la rete del pareggio.
22′- Giallo per Smolcic: il centrale ferma in maniera scorretta la ripartenza di Yildiz.
20′- Yildiz sfiora il gol! Dagli sviluppi di un corner per gli avversari, il Como perde pallone e i bianconeri ripartono aggressivi con Conceiçao. Il pallone arriva al numero 10 che si accentra e prova il tiro a giro: di poco al lato.
17′- Conceiçao si accentra e prova il tiro: conclusione del portoghese che si perde sul fondo.
16′- Grande percussione di Thuram. Tuttavia, Butez capisce tutto e spazza via in uscita.
11′- Primo cartellino anche per i lariani: Alberto Moreno sanzionato dopo un intervento scomposto su Conceiçao.
10′- Giallo per Kelly! Prima sanzione dalla gara: fallo su Nico Paz che stava ripartendo.
8′- La Juve cerca subito di reagire, ma il campo non aiuta Locatelli e Yildiz: scivolano entrambi.
4′- Gol del Como. Dagli sviluppi di un corner, Kempf si inserisce perfettamente alle spalle di Kalulu, che si fa sorprendere troppo facilmente.
1′- L’arbitro Ayroldi fischia l’inizio del match.
Dopo una serie di pareggi consecutivi -cinque- tra Champions League e Serie A, la Juve di Tudor affronterà il Como al Sinigaglia. Seguite con noi la diretta.