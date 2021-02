Napoli-Juventus: la probabile formazione bianconera

TORINO – Questa sera la Juventus è attesa dal Napoli allo stadio Maradona, per la partita di ritorno della sfida che ancora non ha una data per recuperare quella di andata, persa a tavolino ai partenopei e poi riprogrammata per una data ancora non certa, dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha levato aiuto partenopei la sconfitta a tavolino che gli era stata commiata. La squadra di Andrea Pirlo arriva alla sfida dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia ai danni dell’Inter, dove incontrerà l’Atalanta che ha battuto proprio il Napoli, e dopo la vittoria contro la Roma, che hanno permesso ai bianconeri di iniziare al meglio il mese di febbraio.

La Juventus è attesa, dopo la partita di oggi, da quella di Champions League contro il Porto, che segnerà l’inizio della fase finale della Coppa dalle grandi orecchie, e la quarta partita in un febbraio che già li ha visti scendere in campo molte volte. Andrea Pirlo oggi farà a meno di Aaron Ramsey, ancora alle prese con il suo infortunio, così come Paulo Dybala, che mercoledì a Oporto potrebbe tornare in panchina. Ansia invece per Arthur, con il giocatore che poterebbe dover essere costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Al netto di queste assenze Andrea Pirlo dovrebbe questa sera schierare la migliore formazione possibile, con Szczesny in porta, davanti al quale la linea dovrebbe essere formata da Cuadrado, Chiellini, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo Chiesa e McKennie sui lati, con Rabiot e Bentancur che occuperanno il centro del campo. In attacco, spazio ad Alvaro Morata, che riprenderà dopo gli acciacchi che lo hanno tenuto fuori nelle ultime partite, il suo posto al fianco di Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (442): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo