Lippi: “Non si può vincere sempre”

L'ex ct Campione del Mondo Marcello Lippi, ha rilasciato delle dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della stagione dei bianconeri e della prima esperienza di Andrea Pirlo in panchina.

"Dico solo che non si può vincere sempre e che la cosa più importante è rinnovare mantenendo un alto livello di competitività. Così il tifoso può sempre sognare di vincere e se poi non arriva il successo... beh, pazienza. Lo sport è questo. La nostra era una Champions diversa, ma se arrivi in fondo per tre anni di fila significa che stai dominando il calcio europeo. E andavamo in finale vincendo sempre il campionato, tranne nel 1996. E’ difficile portare avanti le due manifestazioni".