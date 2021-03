L’ex Juve Isla Racconta Vidal: “Usciva a bere e gli sono accadute cose brutte”

L'ex terzino della Juve ha parlato del suo connazionale

redazionejuvenews

Mancano poche ore ormai al fischio di inizio della sfida dell'Allianz Stadium tra Juve e Benevento, con i bianconeri che sono obbligati a conquistare i tre punti se vogliono tenere vivo il sogno scudetto. Soprattuto per non lascare vita facile ai 'nemici' di sempre, l'Inter che, da quando ha tesserato anche Antonio Conte e Arturo Vidal ha alimentato ulteriormente la forte rivalità calcistica che intercorre tra i due club. Proprio sul centrocampista cileno sono stati svelati alcuni aneddoti, da parte di un suo ex compagno ai tempi della Juve, Mauricio Isla.

L' ex giocatore di Juve e Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni di microfoni della televisione cilena Canal 13, dove ha svelato alcuni retroscena accaduti ai tempi in cui giocava insieme ad un altro ex bianconero, Arturo Vidal. Isla infatti, ha raccontato alcuni particolari sul suo connazionale, affermando però come questo sia ancora un punto di riferimento per il suo paese e per la loro Nazionale. Di seguito riportiamo le parole dell'esterno cileno.

SU VIDAL - "​Quando gioco mi innervosisco​ moltissimo. Penso che succeda a molti colleghi, ma non ad Arturo. ​Lui può uscire, bere, festeggiare con i suoi amici, andare a vedere la sua famiglia, andare a vedere i suoi figli, guidare una Ferrari... e tutto il brutto che gli è successo. Ma alla fine è ancora quello che tutti noi rivogliamo in Nazionale. E' il nostro punto di riferimento".

SUL RAPPORTO CON I GIOVANI - "Nessuno sa cosa sia Arturo Vidal nello spogliatoio con i giovani: io sono un anno più giovane di lui e lo vedo come un idolo per le cose che fa sul campo. Fuori dal campo non mi faccio coinvolgere da quello che fanno i miei compagni di squadra". Alcune vicende erano gia note a tutti ma sentirle dire da uno suo compagno fa sempre un certo effetto.