Lewandowski: “Quando avevo 6 anni era Baggio il mio idolo. Poi diventò Del Piero”

L'attaccante del Bayern Monaco ha parlato

TORINO - Robert Lewandowski , attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni della Bild. Queste le sue parole: "Miei idoli? Ricordo che quando avevo sei anni c'era un solo idolo per me: Roberto Baggio. In seguito Alessandro Del Piero è diventato il mio modello, lo ammiravo molto. Tuttavia, non potevo ancora giudicare esattamente cosa caratterizzasse il loro stile di gioco, ero troppo giovane. In seguito mi ha colpito la leggenda dell'Arsenal, Thierry Henry. I suoi movimenti, i suoi scatti in profondità, le reti e le vittorie: erano le qualità che volevo avere. Volevo imitarlo in tutto. Il miglior giocatore? Non si può individuare un solo giocatore, perché sono i calciatori che danno forma alle varie epoche. Negli ultimi 10-15 anni ci sono stati Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho. Prima di loro c'era Ronaldo. Ci sono sempre talenti straordinari, che trasmettono la gioia del calcio. I campioni rendono facili e semplici anche le cose più difficili".

A proposito di ex bianconeri, la Juventus viene da una bella vittoria in casa del Cagliari. Queste le parole di Andrea Pirlo: "L'approccio è stato ottimo ed era importante partire dopo il piede giusto dopo la mancata qualificazione dell'altra sera. Sul 3-0 sono mancate un po' di energie sia fisiche che mentali, ma la partita era al sicuro. Ora cercheremo di fare un'impresa, pensando solo a noi stessi e cercando di vincere tutte le partite. Ronaldo era arrabbiato come tutta la squadra, perché non riuscire a qualificarsi ha portato tristezza in tutto il gruppo, ma ha reagito da campione con una tripletta. Danilo? È un giocatore intelligente e in ogni parte del campo riesce a fare la sua partita. Lo abbiamo provato a centrocampo ed eravamo sicuri che potesse fare bene. Kulusevski? Ha tanta qualità per farsi trovare a disposizione anche in fase di costruzione e credo che in futuro potrà giocare anche in mezzo".