Lega Serie A, i criteri per il calendario 2023-24: i dettagli

La Lega Serie A, domani esporrà il calendario della stagione 2023-24. Ecco tutti i criteri: "1. La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. 2. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri: a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta; c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: EMPOLI - FIORENTINA INTER - MILAN JUVENTUS - TORINO LAZIO - ROMA NAPOLI - SALERNITANA d) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.