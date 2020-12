Le ultime dallo Juventus Training Center sull’allenamento di oggi

TORINO – Mancano pochi giorni alla ripresa del campionato di Serie A: il 3 gennaio, infatti, il 2021 del calcio italiano si apre con tutte e venti le squadre della massima serie impegnate nella 15esima giornata. La Juventus se la vedrà in casa contro l’Udinese, in una partita che sarà fondamentale per questo momento della stagione. Gli uomini di Andrea Pirlo, infatti, dovranno riscattare la brutta sconfitta per 3-0 in casa contro la Fiorentina e dovrà cercare di rimettersi in corsa per insidiare la testa della classifica e tentare di lottare per lo Scudetto. Sarà molto difficile, soprattutto a causa dei 10 punti di distacco dal Milan capolista, ma la Juve dovrà provarci in tutti i modi.

Per questo, la squadra è tornata il 28 dicembre ad allenarsi alla Continassa e, dopo il lavoro individuale per recuperare la condizione fisica, ha cominciato la preparazione di gruppo in vista della prossima partita di campionato. Questa mattina, sul campo del centro sportivo della Vecchia Signora, i bianconeri hanno proseguito nella loro preparazione e la società, sul proprio sito web, ha condiviso il report dell’allenamento di oggi.