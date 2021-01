Le ultime dallo Juventus Training Center: Chiesa e McKennie in gruppo

TORINO – Mancano solamente due giorni ad uno dei match più importanti della stagione della Juventus. Domenica alle 20:45, infatti, i bianconeri scenderanno sul prato dello stadio San Siro di Milano, dove affronteranno l’Inter. La gara sarà valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 e sarà un punto fondamentale nella stagione di entrambe le squadre. Infatti, i bianconeri sono attualmente a 7 punti dal Milan capolista e a 4 punti dai rivali nerazzurri, ma hanno ancora da recuperare la partita contro il Napoli di Gattuso. Con una vittoria, la Vecchia Signora potrebbe avvicinare la testa della classifica e rubare dei punti importanti ad una diretta concorrente per il titolo.

Ieri pomeriggio la squadra, agli ordini del mister Andrea Pirlo, si è allenata al centro sportivo della Continassa, svolgendo principalmente una seduta di scarico dopo la sfida contro il Genoa in Coppa Italia. Anche questa mattina, i giocatori hanno sostenuto un’altra seduta di preparazione in vista del big match di domenica contro i nerazzurri. Ecco le ultime dallo Juventus Training Center.

Oggi i bianconeri si sono concentrati di più su allenamenti di tattica, svolgendo delle esercitazioni di possesso palla e provando alcuni schemi. Inoltre, si sono rivisti in campo anche Federico Chiesa e Weston McKennie, usciti malconci dalla partita contro il Sassuolo. I due, però, hanno lavorato con il gruppo solo per una parte dell’allenamento. La ripresa sarà domani mattina, sempre al centro sportivo della Continassa, dove ci sarà la preparazione della vigilia per la sfida contro l’Inter. Alle 14:30, poi, mister Pirlo parlerà in conferenza stampa, che verrà trasmessa live su JTV. Siamo già entrati in clima Derby d’Italia. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<