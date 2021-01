TORINO – La Juventus conquista un’altra vittoria importantissima nella sua stagione. Ieri sera, infatti, i bianconeri hanno sconfitto il Genoa per 3-2 ai tempi supplementari, negli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021. La Vecchia Signora conquista così i quarti di finale, dove affronterà la vincente tra Spal e Sassuolo. Una sfida emozionante, che ha regalato anche il primo gol con la maglia della Juve al giovane Hazma Rafia, ma che è stata molto dispendiosa per tutta la squadra. I 120 minuti giocati, infatti, sono stati molto intensi e, in una situazione già di emergenza dovuta agli infortuni e al Covid, non hanno aiutato alla condizione generale degli uomini di Andrea Pirlo

Questa pomeriggio, i giocatori bianconeri si sono ritrovati al centro sportivo della Continassa e si sono già messi al lavoro per preparare i nuovi impegni stagionali. Domenica sera alle 20:45, infatti, la Juve dovrà affrontare il big match più importante dell’anno allo stadio San Siro di Milano, dove sfideranno l’Inter di Antonio Conte. Una partita fondamentale per la rincorsa al primo posto del Milan: per questo motivo, il giorno dopo la partita con i Grifoni, le Zebre si sono ritrovate in allenamento nel primo pomeriggio. Ecco le ultime dallo Juventus Training Center.

I calciatori che sono scesi in campo ieri sera hanno svolto una seduta di scarico, per cercare di alleggerire la fatica dopo il grande dispendio di energie della gara contro il Genoa. Per il resto della squadra, invece, allenamento di gruppo, con possesso palla, esercitazioni di tattica e partitella alla fine. Il nuovo appuntamento sarà domani mattina, sempre alla Continassa. La super sfida contro l'Inter si avvicina.