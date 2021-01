TORINO – Mancano solo due giorni al ritorno in campo della Juventus dopo la bellissima vittoria di mercoledì contro il Milan a San Siro. Domenica alle 20:45, infatti, all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena la gara tra i bianconeri e il Sassuolo di Roberto De Zerbi, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Un sfida molto importante per la squadra di Andrea Pirlo, che vuole a tutti i costi proseguire in questa scia positiva e continuare a conquistare punti preziosi. L’obiettivo, infatti, è quello di ridurre sempre di più lo scarto dai rossoneri capolisti, che adesso hanno 7 punti di vantaggio. Tuttavia, la Juve deve ancora recuperare la partita contro il Napoli, che potrebbe rendere il distacco sempre più piccolo.

Nell’antivigilia della sfida contro gli emiliani, dunque, la Vecchia Signora si è ritrovata ancora una volta alla Continassa per preparare questo match. Il tecnico bianconero deve ancora fare i conti con alcune assenze importanti, come quelle di Alex Sandro e Juan Cuadrado, positivi al coronavirus, e Alvaro Morata, ancora alle prese con alcuni fastidi. Inoltre, si attende l’arrivo di qualche rinforzo dal mercato, specialmente in attacco, dove c’è assoluto bisogno di una quarta punta. Nonostante questo, la squadra oggi ha comunque svolto una seduta di allenamento agli ordini di Pirlo. Ecco le ultime dallo Juventus Training Center.