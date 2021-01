Le prime pagine di TuttoSport e QS

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani usciti in edicola oggi. Nel pomeriggio di ieri è iniziata la 17esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, con alcune dirette avversarie della Juventus impegnate sul campo. Infatti, l’Atalanta ha giocato al Vigorito contro il Benevento, vincendo 4-1, mentre il Milan ha battuto per 2-0 a San Siro il Torino. Dei risultati che tengono sull’attenti i bianconeri, a cui oggi toccherà risponderà per le rime. La Juve di Andrea Pirlo, infatti, questa sera se la vedrà sul campo dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo di Roberto Zerbi. Si preannuncia, dunque, una sfida molto interessante per il proseguimento della stagione bianconera. Di questo e di molto altri hanno parlato i giornali odierni.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo principale del quotidiano torinese è dedicato all’impegno della Juventus, che se la dovrà vedere contro il Sassuolo. “‘Ragazzi niente scherzi’. Stasera contro il Sassuolo la Juve deve dare seguito alla vittoria di San Siro e Pirlo avverte i giovani: ‘Se siete degni di questa maglia dimenticate gli elogi. Chiesa? È il prototipo del campione, ma deve crescere‘“. Il titolo in alto, invece, è riservato alla vittoria del Milan contro il Torino nel match di ieri sera. “Milan indiavolato, Toro SOS rinforzi. Leao e Kessié (rigore) riportano Pioli al successo: i rossoneri blindano il primato e nel finale si rivede Ibra. I granata tornano in zona retrocessione, a Giampaolo servono innesti di qualità“.

Ecco la prima pagina del Quotidiani Sportivo. Il titolo principale è dedicato alla vittoria del Milan contro il Toro: “Leao alla Ibra il diavolo a +4. Scudetto, Toro battuto 2-0: Pioli allunga, si rivede Zlatan“. Uno dei titoli a lato, invece, è riservato alla Juventus, impegnata questa sera. “Stasera alle 20:45. La Juventus col Sassuolo per cavalcare l’effetto San Siro“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<