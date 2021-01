Le prime pagine di TuttoSport e di QS

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti in edicola questa mattina. Ieri sera, le tre grandi del nostro campionato sono scese in campo e hanno conquistato tutte i tre punti. Il Milan di Stefano Pioli ha battuto per 2-1 il Bologna di Sinisa Mihajlovic, mentre l’Inter di Antonio Conte ha dominato per 4-0 contro il Benevento allenato da Pippo Inzaghi. La Juventus di Andrea Pirlo, invece, ha vinto 2-0 fuori casa contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, rimanendo nella scia delle milanesi. Nel frattempo, le operazioni di mercato cominciano a prendere vita, in queste ultime ore della sessione estiva, che si chiuderà domani sera alle ore 20. Questo e molto altro nei giornali usciti oggi.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo principale è riservato alla vittoria della Juventus contro la Samp, che le permette di rimanere in scia per la lotta Scudetto. “Noi ci siamo! La Juve non molla: vince e convince a Marassi, mantenendo le distanze dal vertice. La Samp si arrende ai gol di Chiesa e Ramsey. Pirlo: ‘Ora sotto con l’Inter in Coppa Italia’“. Il titolo in taglio alto, invece, è dedicato ai risultati delle due milanesi, ancora vincenti. “Il Milan non perde la testa e l’Inter scatena i bomber. La capolista si rialza dopo i due KO di fila: Rebic e Kessié piegano il Bologna. Ibra, altro rigore sbagliato. La risposta nerazzurra contro il Benevento è firmata Lautaro e Lukaku (doppietta). Piace Eriksen regista“.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Qui il titolo principale è dedicato alle vittorie di Inter e Milan contro Benevento e Bologna. "Testa a testa, Milano vola. Il Milan vince a Bologna 2-1, L'Inter regola il Benevento 4-0". Il titolo in taglio alto, invece, è riservato alla vittoria della Juventus: "2-0 a Marassi. La Juve insiste. Chiesa apre, Ramsey chiude. Samp battuta".