Le prime pagine di TuttoSport e di QS

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Ieri sera si è giocato il primo quarto di finale di Coppa Italia: allo stadio San Siro di Milano si sono affrontate Inter e Milan e, tra le due, l’hanno spuntata in nerazzurri grazie al gol su punizione nel recupero di Christian Eriksen. Questa sera, invece, andranno in scena le altre sfide per l’accesso alle semifinali della competizione. Alle 20:45, la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium la SPAL e, in caso di passaggio del turno, affronterà proprio l’Inter. Nel pomeriggio, però, ci sarà la sfida tra Atalanta e Lazio e la vincente giocherà contro la squadra che passerà domani nel match tra Napoli e Spezia. Nel frattempo, il mercato continua in questi ultimi giorni prima della chiusura. Questo e molto altri nei giornali di oggi.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo principale del quotidiano torinese è dedicato alla sfida di ieri sera tra Inter e Milan: l’immagine della partita è, ovviamente, quella dello scontro tra Ibrahimovic e Lukaku. “Inter di rabbia. Milan rimontato: Ibra segna, insulta Lukaku e poi si fa espellere spianando la strada ai nerazzurri, che ribaltano con Romelu ed Eriksen. In semifinale Conte aspetta la Juve“. Il titolo in taglio alto, invece, è riservato alla Juventus. “Ritorno al futuro. Stasera in Coppa contro la SPAL, Pirlo lancia la giovane difesa delle tre D: Demiral, de Ligt e Dragusin, 61 anni complessivi. In porta c’è Buffon, 43 anni domani. Alex Sandro, tampone negativo“.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Anche qui, il titolo principale è riservato al Derby milanese di ieri sera, conclusosi con la vittoria dell’Inter. “Parla Eriksen, è festa Inter. Coppa Italia: Milan KO 2-1, lite Lukaku-Ibra. Poi Zlatan espulso“. A destra, invece, è dedicato uno spazio anche la Juve, che giocherà questa sera. “C’è la SPAL, Pirlo avvisa: ‘Ricordiamoci il flop del Real‘“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<