Le prime pagine di TuttoSport e di QS

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Ieri sera, Milan e Inter hanno fatto entrambe un passo falso nel loro campionato. I rossoneri di Stefano Pioli, infatti, hanno perso per 3-0 in casa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini; i nerazzurri di Antonio Conte, invece, hanno pareggiato 0-0 in trasferta contro l’Udinese di Luca Gotti. La Juventus, quindi, potrà giocarsi le sue possibilità per accorciare in classifica, facendo affidamento anche su alcuni rientri fondamentali per la rosa di Andrea Pirlo. Nel frattempo, il calciomercato continua ad essere attivo e continuano a muoversi alcune operazioni per i club di Serie A. Questo e molto altro nei giornali di oggi.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo principale è dedicato alle parole di Andrea Pirlo, intervenuto ieri in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di oggi. “‘Voglio vincere tutto!’. Juve-Bologna: torna de Ligt. Il difensore olandese negativo al secondo tampone e subito convocato. Pirlo rilancia la sfida Scudetto: ‘So che devo crescere, ma la Supercoppa non mi basta. Vietato gettare via altri punti’“. Il titolo in alto, invece, è dedicato alla disfatta delle milanesi nei match di ieri sera. “Magnifica Dea! Milano frena. Atalanta show contro il Milan: dominio assoluto, 3-0 firmato Romero, Ilicic e Zapata. Rossoneri comunque campioni d’inverno. Inter fermata a Udine (0-0): Conte, espulso, attacca l’arbitro Maresca“.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Anche qui il titolo principale è riservato al passo falso di Inter e Milan di ieri sera. "Milan fragile, Ibra non ci sta. E' campione d'inverno, ma lo 0-3 irrita Zlatan. L'Inter fermata a Udine non ne approfitta. Conte espulso". A sinistra, invece, lo spazio dedicato alla Juventus, impegnata contro il Bologna: "L'anticipo alle 12:30. Juve a pranzo col Bologna. Pirlo spera di tornare a -7".