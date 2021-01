Le prime pagine di TuttoSport e di QS

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Questa sera, alle ore 21, andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia la finale della Supercoppa Italiana, sponsorizzata dalla Play Station 5. La sfida sarà tra Juventus e Napoli, detentrici, rispettivamente, di Scudetto e Coppa Italia. A proposito del trofeo nazionale, ieri sera la Roma di Paulo Fonseca è stata incredibilmente sconfitta per 4-2 ai tempi supplementari dallo Spezia di Vincenzo Italiano. Nel frattempo, poi, il calciomercato va avanti per i club italiani, che hanno iniziato a piazzare i primi colpi importanti: di ieri, infatti, è l’ufficialità del passaggio di Mario Mandzukic al Milan. Questo e molto altro nei giornali usciti oggi.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo principale del quotidiano torinese è riservato, ovviamente, alla finale di Supercoppa Italiana di questa sera tra Juventus e Napoli. “Juve rischiatutto. A Reggio Emilia (ore 21, Rai 1) la sfida con il Napoli assegna la Supercoppa. I bianconeri devono cancellare la batosta di San Siro, ma in difesa è emergenza: KO anche Demiral“. In alto a destra, invece, si parla del trasferimento dell’ex bianconero Mandzukic al Milan. “Mandzukic, ruggito Milan. ‘Io e Ibra due animali’. Intervista al personal trainer: ‘Mario è già pronto’. Oggi atteso anche Tomori. E non è finita qui“.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Anche qui il titolo principale è riservato alla finale di Supercoppa Italiana che andrà in scena questa sera al Mapei Stadium. "Juventus-Napoli capitolo finale. Asl, rinvii, veleni e tribunali: ma stasera c'è la Supercoppa". A destra, invece, è riportata l'intervista ad un doppio ex della sfida, uno dei grandi della nostra Serie A: José Altafini. "Intervista al doppio ex. Altafini: 'CR7? Dico che può essere la notte di Insigne'".