Le prime pagine di TuttoSport e di QS

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti in edicola oggi. Questo pomeriggio tornerà il campionato di Serie A con la 17esima giornata, mentre le società sono al lavoro per il mercato, aperto ormai da cinque giorni. La Juventus sarà impegnata domani sera in casa contro il Sassuolo, una sfida molto importante per continuare a lottare per il titolo. Tuttavia, i bianconeri si trovano a dover affrontare non solamente i neroverdi, ma anche un altro avversario, forse più scomodo e, sicuramente, più antipatico: il coronavirus. Di questo e di molto altro hanno parlato i giornali di oggi.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il quotidiano torinese ha dedicato il titolo principale a quello che potrebbe rivelarsi il primo grande colpo di mercato della Juve. “Juve Reynolds ci siamo! Presentata l’offerta di 7,5 milioni: il texano è a un passo dai bianconeri, che lo gireranno al Benevento per 6 mesi. Il terzino sarà un altro tassello importante nella difesa del futuro. Paratici ai dettagli col Genoa per Rovella“. Sotto, poi, c’è spazio anche per la notizia che non ha affatto reso felice il mondo Juve: “Anche de Ligt positivo: salta l’Inter“.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Il QS dedica il titolo principale al Milan, attualmente primo in classifica, che se la vedrà con i concittadini della Juventus. “Milan attento al vice-Ibra. Cerca riscatto contro il Toro di Belotti nel mirino di Maldini“. Uno dei titoli a lato, invece, è riservato ad un uomo che, nella storia recente, aveva legato il suo nome a quello della Vecchia Signora, non lasciando, tuttavia, un bel ricordo di sé: stiamo parlando dell’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri. “Da campione a dimenticato: Sarri, che strano compleanno“.

