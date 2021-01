Le prime pagine di TuttoSport e di QS

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani usciti in edicola questa mattina. Oggi torna in campo la Serie A all’inizio del nuovo anno, con tutte e 20 le squadre impegnate nella 15esima giornata di campionato. Un punto fondamentale della stagione di molti club e, specialmente, della Juventus, che tenterà di riscattarsi contro l’Udinese e di rientrare nella scia delle milanesi per la corsa allo Scudetto. Il 2020 dei bianconeri, infatti, si era concluso nel peggiore dei modi, con una bruciante sconfitta in casa per mano della Fiorentina. Adesso, la squadra allenata da Andrea Pirlo è intenzionata a rimettersi in carreggiata e potrà fare affidamento su tutto l’organico.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo principale del quotidiano torinese è dedicato proprio alla Vecchia Signora, impegnata questa sera alle 20:45 in casa contro l’Udinese. “Pirlo-Juve, il piano rimonta. Stasera con l’Udinese parte la rincorsa alla vetta. Pirlo fiducioso dopo il confronto con la squadra: ‘Abbiamo parlato dello 0-3 con la Fiorentina e degli obiettivi da raggiungere. Riunione produttiva: i ragazzi hanno voglia di tornare in alto’“. Il titolo in taglio alto, invece, è dedicato alle milanesi, le due avversarie della Juve nella lotta al titolo. “Milan, occhio a Pippo. Zhang: ‘Non vendo!’. Pioli difende il primato contro lo splendido Benevento di Inzaghi, bomber dell’ultima Champions rossonera. Suning cerca partner, ma esclude la cessione dell’Inter“.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Anche qui, il titolo principale è dedicato alla giornata di campionato che andrà in scena oggi e che vedrà impegnate tutte le squadre in una sola domenica, come non accadeva da tempo. “Scudetto Show: buona domenica. Inter alle 12:30 col Crotone, il Milan a +1 risponde a Benevento. Juve-Udinese alle 20:45. Anno nuovo, vecchi rebus: Pirlo s’affida a Ronaldo“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<