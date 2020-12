Le prime pagine di TuttoSport e di QS

TORINO – Ecco le ultime prime pagine dei quotidiani in questo 2020. Oggi, infatti, si conclude un anno molto difficile per tutto il mondo e da domani si inizierà di nuovo, con la speranza di un futuro migliore. Il 3 gennaio, invece, si inizierà di nuovo con il campionato di Serie A, che riparte dalla 15esima giornata, mentre il 4 gennaio si inizierà anche con il calciomercato. In queste ultime settimane già si sono avviati alcuni affari e diversi colpi sono già stati messi a segno. Di questo e molto altro hanno parlato i giornali odierni, soffermandosi in particolare sulle trattative.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo principale del quotidiano torinese è dedicato al primo colpo di mercato della Juventus, che già ha messo a segno un’ottima operazione in prospettiva. “Giovane Juve, ecco Rovella. L’operazione da 10 milioni è in dirittura d’arrivo: il 19enne centrocampista rimarrà al Genoa almeno sino a fine stagione. Marchisio esclusivo: ‘Progetto giusto’“. I bianconeri, dunque, sono ormai ad un passo dall’acquisto del classe 2001, seguito da alcuni mesi. Uno dei due titoli in alto, invece, è dedicato ad un altro possibile colpo di mercato, questa volta con protagonista il Milan. “Simakan in saldo, il Milan è pronto. Lo Strasburgo in crisi è disposto a lasciar partire i propri gioielli abbassando le pretese“.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Anche qui uno dei vari titoletti a lato è dedicato al colpo in prospettiva messo a segno dalla Vecchia Signora, che inaugura la finestra invernale così. "La Juve guarda già avanti: preso Rovella per 10 milioni". Uno dei titoli, poi, è riservato di nuovo al Milan, ma questa volta la notizia per i rossoneri è spiacevole. "Milan condannato a risarcire Boban di oltre 5 milioni. La società ha perso la causa con l'ex dirigente. Intanto Ibra è tornato e ha fatto le visite".