Le prime pagine di TuttoSport e di QS

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Tra le notizie più importanti c’è, ovviamente, la vittoria della Juventus nel big match contro la Roma all’Allianz Stadium di Torino. Un tassello fondamentale nella corsa Scudetto e anche nella lotta per la conquista di un piazzamento in Champions League. Inoltre, ieri sono andate in scena altre due sfide molto importanti in ottica Coppa dei Campioni. Infatti, il Napoli di Rino Gattuso ha perso contro il Genoa, mentre l’Atalanta è stata fermata dal pirotecnico pareggio contro il Toro. Entrambi i risultati hanno favorito la Juve, che ha conquistato così un ulteriore vantaggio sulle dirette concorrenti. Questo e molto altro, dunque, nelle prime pagine dei giornali.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo principale del quotidiano torinese è ovviamente dedicato alla grande vittoria della Juventus di ieri sera all’Allianz Stadium. “Non si fermano più! Juve d’acciaio anche contro la Roma. Sesta vittoria consecutiva (coppe comprese) e terzo posto grazie allo splendido gol di Ronaldo e all’autorete di Ibanez. La soddisfazione di Pirlo: ‘Sappiamo essere umili’“. Il titolo in taglio alto, invece, è riservato al Toro, che ieri ha conquistato una fantastico risultato contro l’Atalanta. “Con Nicola è rimonToro. Grande impresa a Bergamo: Atalanta scatenata in avvio, 3-0 dopo 21′. Poi la reazione granata e il pareggio con Belotti, Bremer e Bonazzoli. Il tecnico: ‘Segnale importante’“.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Anche qui il titolo principale è dedicato alla vittoria della Juve, che fa un importante passo in avanti nella corsa Scudetto. “In sorpasso verso Milano. La Juve batte e scavalca la Roma e si accoda alle battistrada“. A destra, invece, lo spazio dedicato alle altre sfide di questa 21esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. “E il Diavolo con il Crotone vuole tornare subito in vetta. L’Atalanta si butta via: da 3-0 a 3-3 contro il Toro“.