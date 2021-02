Le prime pagine di TuttoSport e di Qs

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Molti sono i temi caldi in queste giornate post-mercato. Innanzitutto le semifinali di Coppa Italia: dopo la vittoria della Juventus a San Siro contro l’Inter, ieri sera è andata in scena la sfida tra Napoli e Atalanta. Al Diego Armando Maradona del capoluogo campano, la sfida di andata tra la squadra di Rino Gattuso e quella di Gian Piero Gasperini si è conclusa per 0-0. Si deciderà tutto al Gewiss Stadium di Bergamo. Nel frattempo, si ricomincia già da domani con il campionato di Serie A, con diversi match molto importanti. Inoltre, stanno arrivando notizie interessanti su alcuni possibili rinnovi di contratto, che riguardano anche la Vecchia Signora. Questo e molto altro nelle prime pagine dei giornali.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo principale è dedicato ad un’incredibile indiscrezione che riguarda la Juventus e il suo miglior giocatore. “CR2023! Domani Ronaldo compie 36 anni: a San Siro si è regalato un’altra serata trionfale, con la doppietta che lo avvicina ancora di più a Pelé. E’ un leader della Juve e prende corpo l’ipotesi di prolungare il contratto di un’ulteriore stagione“. Nel titolo in taglio alto, viene riservato spazio alla semifinale di andata tra Napoli e Atalanta. “La Dea spreca troppo, ma la finale s’avvicina. Nella semifinale d’andata della Coppa Italia a Napoli l’Atalanta crea tanto, però non riesce a concretizzare e butta via una clamorosa occasione con Toloi. La squadra di Gattuso mai pericolosa. Il ritorno mercoledì 10 febbraio“.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Qui non si parla della Juve in prima pagina, ma viene dedicato spazio sempre alla sfida tra Napoli e Atalanta. "Super Ospina ferma l'Atalanta. Napoli: è 0-0 all'andata". In fondo, invece, si parla di un altro possibile rinnovo, questa volta in casa Milan. "Kessié-Milan, lavori in corso sul "ritocco". Il centrocampista è ormai un punto fermo. Chiede uno stipendio in linea con i 'big'".