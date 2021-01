Le prime pagine di TuttoSport e del QS

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti in edicola oggi. Il calcio italiano non si ferma più, neanche durante la settimana: ieri sera, infatti, sono iniziati gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021. In campo il Milan di Stefano Pioli, che ai calci di rigore ha battuto il Torino e ha conquistato i quarti di finale. Questa sera toccherà alla Juventus di Andrea Pirlo, che se la vedrà in casa contro il Genoa. Nel pomeriggio, invece, si affronteranno Fiorentina e Inter al Franchi e Napoli ed Empoli al Diego Armando Maradona. Inoltre, gli affari di mercato cominciano ad entrare sempre più nel vivo. Di questo e di molto altro ci parlano in giornali di oggi.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo in taglio alto è dedicato alla vittoria del Milan contro il Torino in Coppa Italia. “Milan da Derby! Toro battuto solo ai rigori negli ottavi di Coppa Italia (5-4). I rossoneri colpiscono due pali nei tempi regolamentari, ma i granata resistono e si arrendono nei tiri dal dischetto: decisiva la parata di Tatarusanu su Rincon. Ora nei quarti Pioli aspetta la vincente di Fiorentina-Inter“. Il titolo principale, invece, è riservato alla sfida di questa sera tra Juventus e Genoa, impegnate tra di loro anche in diversi affari di mercato. “Juve-Genoa X 6. Stasera la sfida di Coppa Italia, ma tra i bianconeri e i rossoblù ci sono tanti intrecci di mercato, fra affari conclusi e trattative da definire“.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Nel taglio di destra viene dedicato uno spazio alla Juventus e all’impegno di questa sera, a cui Pirlo potrebbe arrivare dopo aver ritrovato una delle sue pedine più importanti. “Ottavi, Juve alle 20:45. Riecco Morata: contro il Genoa per prepararsi a San Siro”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<