Le prime pagine de La Gazzetta e del Corriere

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, le ultime del 2020. Anche quest’anno, infatti, è giunto al termine, con il calcio italiano che non si ferma mai: il campionato riprenderà il 3 gennaio, ma le prime contrattazioni all’alba della finestra di calciomercato sono già avviate da alcuni giorni. Molti nomi stanno circolando nei pressi delle sedi dei club italiani, con i dirigenti che si sono attaccati ai loro telefoni, non solamente per gli auguri di buon anno. Di questo e di molto altro hanno parlato i giornali oggi.

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo principale del quotidiano milanese è dedicato ad un nuovo colpo di calciomercato della Juventus, che si appresta a chiudere per un obiettivo seguito da tempo. “Juventus avanti tutta con i giovani. Svecchia Signora. Quasi fatta per il baby Rovella, che resta in prestito al Genoa. Altro investimento per il futuro dopo de Ligt, Kulusevski e Chiesa“. Un’operazione molto interessante quella portata avanti dai bianconeri, che erano sulle tracce del giocatore da alcuni mesi. Tuttavia, questo non è l’unico possibile affare del mercato italiano: “Mercato al via dal 4 gennaio. I nomi più caldi degli affari 2021 da Paredes a Biraghi, da El Shaarawy a Simakan“.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo principale del quotidiano romano, invece, è dedicato alla storica rivale della Vecchia Signora, l'Inter, che si trova di fronte ad alcuni problemi. "La linea di austerità dell'Inter: taglio dei costi e operazioni a saldo zero. Zhang cerca soldi. Suning sta sondando il mercato americano: caccia a nuovi capitali". Un trafiletto a destra, poi, è riservato al primo affare del mercato della Juve: "Colpo Juve per il futuro: preso Rovella. Investimento da 10 milioni per il giovane centrocampista".