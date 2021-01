Le prime pagine de La Gazzetta e del Corriere

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Questa sera, alle ore 21, andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia la finale della Supercoppa Italiana, sponsorizzata dalla Play Station 5. La sfida sarà tra Juventus e Napoli, detentrici, rispettivamente, di Scudetto e Coppa Italia. A proposito del trofeo nazionale, ieri sera la Roma di Paulo Fonseca è stata incredibilmente sconfitta per 4-2 ai tempi supplementari dallo Spezia di Vincenzo Italiano. Nel frattempo, poi, il calciomercato va avanti per i club italiani, che hanno iniziato a piazzare i primi colpi importanti: di ieri, infatti, è l’ufficialità del passaggio di Mario Mandzukic al Milan. Questo e molto altro nei giornali usciti oggi.

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo principale del quotidiano milanese è dedicato al colpo di mercato del Milan, che ieri ha ufficializzato l’acquisto dell’ex Juve Mario Mandzukic. “Scudetto alla diavola. Milan scatenato: due squadre per restare in alto. Mandzukic, Tomori, Junior Firpo. Il croato: ‘Ibra è ancora un animale, io sarò come lui’. Si chiude per il difensore del Chelsea, assalto finale per quello del Barcellona“. Il titolo a destra, invece, è riservato alla Supercoppa Italiana di questa sera. “Reggio Emilia, ore 21. SuperCoppa. Sì, c’è Juve-Napoli. Gattuso: ‘Io e Pirlo come Bud Spencer e Terence Hill’. Ronaldo e Insigne si contendono il primo trofeo dell’anno“.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo principale è dedicato alla super sfida di questa sera, in cui si assegnerà il primo trofeo stagionale. "La resa dei conti. Alle 21 la Finale di Supercoppa a Reggio Emilia. Pirlo: 'Partita del riscatto'. Gattuso: 'Loro in crisi? Non mi fido'". Il titolo in taglio alto, invece, è riservato alla disfatta della Roma di ieri sera. "Roma allo sbando, Fonseca in confusione. Lo Spezia passa in Coppa dopo i supplementari (4-2). I giallorossi recuperano 2 gol, poi due espulsi e la resa. Il tecnico fa sei sostituzioni: avrebbe perso a tavolino".