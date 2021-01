Le prime pagine de La Gazzetta e del Corriere

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti in edicola questa mattina. Oggi torna continuano le sfide della 18esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 ed è il giorno del match più importante del nostro paese. Allo stadio San Siro di Milano andrà in scena il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, scontro diretto valido per le prime posizioni in classifica. Nel frattempo, anche il calciomercato è andato avanti, con le voci di alcuni possibili colpi che continuano a circolare intorno ai vari club. Questo e molto altro nei giornali di oggi.

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo principale del quotidiano milanese è riservato proprio alla fantastica sfida di questa sera tra le due più storiche rivali della nostra Serie A: nell’immagine, Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku sono rappresentati come due supereroi. “Inter-Juve da supereroi. San Siro, ore 20:45: Lukaku contro Ronaldo come un duello tra l’Incredibile Hulk e Superman. Film Scudetto per 200 paesi e 650 milioni di spettatori. Conte: ‘Loro comprano, noi vicini col lavoro. Voglio sentire il sangue’. Pirlo: ‘Zero pressioni. Merito di Antonio se sono allenatore’“.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Anche il quotidiano romano riserva il suo titolo principale al Derby d'Italia di questa sera. "La notte dei giganti. Inter-Juve infiamma la lotta al vertice della classifica (20:45). Lukaku contro Ronaldo nello spareggio che decide chi è l'anti-Milan. Conte: 'I bianconeri ogni anno più forti, ma noi ci avviciniamo'. Pirlo: 'Antonio è un maestro, nerazzurri costruiti per vincere'". Parlando di mercato, invece, possiamo trovare anche un po' di Juve in un colpo del Milan. "Mandzukic al Milan. Pioli ha il vice Ibra. Il club rossonero consegna al tecnico un rinforzo importante. Accordo già raggiunto, tra oggi e domani l'incontro per le firme su un contratto di 18 mesi. E domani lo svedese titolare a Cagliari".