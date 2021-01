Le prime pagine de La Gazzetta e del Corriere

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti in edicola oggi. Il calcio italiano non si ferma più, neanche durante la settimana: ieri sera, infatti, sono iniziati gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021. In campo il Milan di Stefano Pioli, che ai calci di rigore ha battuto il Torino e ha conquistato i quarti di finale. Questa sera toccherà alla Juventus di Andrea Pirlo, che se la vedrà in casa contro il Genoa. Nel pomeriggio, invece, si affronteranno Fiorentina e Inter al Franchi e Napoli ed Empoli al Diego Armando Maradona. Inoltre, gli affari di mercato cominciano ad entrare sempre più nel vivo. Di questo e di molto altro ci parlano in giornali di oggi.

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo principale è dedicato alla vittoria del Milan contro il Torino nella sfida di ieri sera a San Siro. “Milan avanti in tutto. Coppa Italia: a San Siro il Torino si arrende ai rigori: 5-4. Dopo lo 0-0 decide Calhanoglu al 10′ penalty. I rossoneri restano in corsa sui tre fronti. Ibra gioca un tempo. Nei quarti può esserci il derby. Mercato: Simakan si infortuna, arriverà con lo sconto?“. A lato, invece, è dedicato spazio alla super sfida di domenica tra Juve e Inter, impegnate anche loro in Coppa Italia oggi. “Inter-Juve vale di più… Oggi prove in Coppa. Scongelato Eriksen tocca a lui in regia. Chance Bernardeschi con Buffon e Chiellini“.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Anche qui il titolo centrale è dedicato alla vittoria del Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Toro. "Ibra è tornato, Milan di rigore. I rossoneri ai quarti, il Toro KO dopo lo 0-0 ai supplementari". Il titolo in taglio alto, invece, è riservato al Derby d'Italia che si giocherà domenica sera. "Inter-Juve, pronti via. Oggi in Coppa Italia le prove generali in vista del big match di domenica. Conte a Firenze lancia Eriksen, Pirlo con il Genoa ritrova Chiellini".