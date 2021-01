Le prime pagine de La Gazzetta e del Corriere

TORINO – Ecco le prime pagine dei giornali usciti in edicola oggi. Nel pomeriggio di ieri è iniziata la 17esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, con alcune partite molto interessanti: l’Atalanta ha battuto fuori casa il Benevento, il Genoa ha fermato in casa il Bologna e il Milan ha conquistato i tre punti contro il Toro. All’ora di pranzo ci sarà il big match tra Roma e Inter, mentre nel pomeriggio ci saranno tutte le altre partite. Questa sera, invece, toccherà alla Juventus di Andrea Pirlo, che se la vedrà in casa contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Sarà una sfida molto importante per il proseguimento della stagione bianconera. Di questo e di molto altro hanno parlato i giornali usciti questa mattina.

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo principale è dedicato alla vittoria del Milan di ieri sera, che ha sconfitto il Toro per 2-0. “Il Milan al VAR. La capolista si rilancia: +4. Toro battuto e furioso. Maresca caos: al monitor cambia due volte idea. Gol di Leao e rigore dubbio di Kessié assegnato dalla moviola in campo, che poi ne leva uno ai granata. Nel finale il ritorno di Ibrahimovic“. In uno dei titoli a lato, invece, viene ricordata la sfida dell’Allianz Stadium di questa sera: “Juve-Sassuolo ore 20:45. Mister chef. La rincorsa di Pirlo e la sfida con De Zerbi. Amici del bel calcio“.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Anche qui il titolo principale è dedicato alla vittoria del Milan sul Torino. "Milan a reazione. Subito archiviata la sconfitta con la Juve: battuto il Toro (2-0). Leao e Kessié: i rossoneri allungano in vetta e ritrovano Ibra". Sempre a lato, invece, le parole sulla Juventus: "Contro il Sassuolo (20:45). Juve, Pirlo lancia Demiral. Con de Ligt fermato dal Covid spazio al centrale turco. Morata in panchina, Chiesa dietro a Dybala e Ronaldo".