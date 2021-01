Le prime pagine de La Gazzetta e del Corriere

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti oggi in edicola. I temi caldi, in questo momento, sono senza dubbio il calciomercato e la 17esima giornata del campionato di Serie A, che andrà in scena a partire da questo pomeriggio. La Juventus sarà impegnata domani sera in una sfida molto importante: i bianconeri, infatti, accoglieranno in casa il Sassuolo. Le due squadre sono appaiate al quarto e quinto posto, con i torinesi che hanno un solo punto di vantaggio sugli emiliani, anche se con una partita in meno. Si prospetta una gara molto interessante, che potrebbe risultare decisiva nel proseguimento della stagione, che, come testimoniato dai giornali, si fa sempre più interessante.

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo principale del quotidiano milanese è dedicato ad una possibile mossa di mercato dell’Inter, che avrebbe messo gli occhi su una vecchia conoscenza della Serie A. “Conte solo Paredes. Ecco la mossa Inter per lo Scudetto. Il tecnico da tempo ha scelto l’argentino del PSG per rinforzare il centrocampo. La società lavora per accontentarlo ma c’è il nodo Eriksen“. Il titolo in tagli basso, invece, è riservato ad una spiacevole notizia per la Vecchia Signora: “Dopo Alex Sandro e Cuadrado, De Ligt positivo. Il Covid colpisce la Juve. In difesa è emergenza“.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Anche qui, il titolo in taglio basso è dedicato all’emergenza coronavirus per la squadra di Andrea Pirlo. “Covid Juve decimata, positivo anche De Ligt; è il terzo caso in una settimana. Alla vigilia della partita di San Siro era toccato ad Alex Sandro e Cuadrado. Rivoluzione in difesa con il Sassuolo”.>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<