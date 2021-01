Le prime pagine de La Gazzetta e del Corriere

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Alle 12:30 partirà la 16esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, con delle sfide molto interessanti, che potrebbero risultare decise per il proseguimento della stagione. Il match di punta di questa giornata sarà il posticipo serale delle 20:45 allo stadio San Siro di Milano, dove si affronteranno Milan e Juventus. Una sfida Scudetto importantissima, che i bianconeri dovranno affrontare decimati sugli esterni, dato che Alex Sandro e Juan Cuadrado sono risultati positivi al coronoavirus. Inoltre, due giorni fa si è aperta la finestra invernale di calciomercato, con i club italiani che si sono messi al lavoro per mettere a segno nuovi colpi. Di questo e di molto altro si è parlato nei giornali di oggi.

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano milanese ha dedicato il titolo centrale alla super sfida di questa sera tra rossoneri e bianconeri, analizzando un po’ il match. “Lotteria Scudetto. San Siro, 20:45: Befana con Milan-Juve e il rischio Covid. Posta in palio altissima. Gigio re della porta si trova di fronte il marziano Ronaldo. Pioli: ‘Macché pari, voglio restare primo’. Pirlo torna da tecnico e non può perdere. É positivo anche Cuadrado. La ASL in campo: ‘Se è un focolaio non si gioca’“.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Anche il titolo principale del quotidiano romano è dedicato al big match tra Milan e Juve. "Pirlo, prima finale. Contro il Milan capolista la partita del cuore e della verità. Juve, anche Cuadrado con il Covid. Oggi nuovi test. Il bianconero: 'Niente alibi'. Pioli: 'Vogliamo vincere, ma non è la gara della vita'. Per l'Inter esame Samp, Lukaku andrà in panchina".