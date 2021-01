Le prime pagine de La Gazzetta e del Corriere

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Il nuovo anno è iniziato e, in questo giorno, inizia di nuovo anche la Serie A, con tutte e 20 le squadre impegnate nella 15esima giornata. Un punto fondamentale per la stagione della Juventus, che vorrà rilanciarsi dopo la tremenda sconfitta subita nell’ultima partita contro la Fiorentina. Inoltre, i bianconeri sono intenzionati a rientrare nella corsa al titolo e, adesso, avranno finalmente a disposizione l’intero organico per giocare. Diverse sfide ricche di emozioni si prospettano nella giornata odierna e proprio di questo hanno parlato i giornali.

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo principale del quotidiano milanese è dedicato proprio alla lotta Scudetto, che vede coinvolte, dopo tanti anni, le tre grandi del calcio italiano: Juve, Milan e Inter. “Volatona d’inverno: torna la Serie A. E tutta di domenica. Superclassifica Show. Il Milan non vuole perdere la testa. L’Inter a pranzo per il sorpasso. E la Juve? Ora ci dica chi è… Da oggi al 24 cinque giornate assegneranno mezzo Scudetto. Benevento-Milan: batticuore Pippo, Pioli portoghese con Leao e Dalot. Inter-Crotone: Conte da filotto ‘Lotteremo fino alla fine’. Juventus-Udinese: rilanciare Pirlo, CR7 ci prova con 20 anni di gol“.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo principale è dedicato proprio alla Vecchia Signora, che oggi tenterà di battere l'Udinese per rientrare in scia delle milanesi. "Riparte il campionato: in tre settimane la volata per il titolo d'inverno. Juve, dentro o fuori. Pirlo a 10 punti dalla vetta: oggi l'Udinese, poi Milan, Sassuolo e Inter. Per Pioli l'insidia Benevento dell'ex Inzaghi. E la Roma ritrova Ranieri. Conte alla carica: 'Siamo l'Inter, lottare è un dovere'".