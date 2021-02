Le prime pagine de La Gazzetta e del Corriere

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Tra le notizie più importanti c’è, ovviamente, la vittoria della Juventus nel big match contro la Roma all’Allianz Stadium di Torino. Un tassello fondamentale nella corsa Scudetto e anche nella lotta per la conquista di un piazzamento in Champions League. Inoltre, ieri sono andate in scena altre due sfide molto importanti in ottica Coppa dei Campioni. Infatti, il Napoli di Rino Gattuso ha perso contro il Genoa, mentre l’Atalanta è stata fermata dal pirotecnico pareggio contro il Toro. Entrambi i risultati hanno favorito la Juve, che ha conquistato così un ulteriore vantaggio sulle dirette concorrenti. Questo e molto altro, dunque, nelle prime pagine dei giornali.

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo principale è dedicato alla grande vittoria della Juventus contro la Roma per 2-0. “Tuona Ronaldo. La Juve avvisa Milano. Batte la Roma, la supera al terzo posto e CR7 torna marziano. Bianconeri cinici. Decima vittoria su 11 gare nel 2021. Cristiano segna e prende anche una traversa. Martedì ritorno di Coppa Italia con l’Inter. Pirlo: ‘Sarà battaglia’“. Al lato, invece, viene riservato spazio al Napoli, battuto ieri sera per 2-1 a Marassi dal Genoa. “Napoli, ira De Laurentiis. Gattuso si gioca tutto contro Atalanta e Juve“.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Anche qui, il titolo principale è dedicato alla grande prestazione dei bianconeri, che hanno conquistato la vittoria contro i giallorossi. “Vince chi ha Ronaldo. Cristiano show: segna, colpisce una traversa e propizia l’autorete del 2-0. CR7 decisivo nella sfida con la Roma. Sorpasso Juve: ora è terza. Oggi il Milan vuole tornare in testa: Ibra guida l’assalto al Crotone. Pirlo lascia campo ai giallorossi e sfrutta tutte le occasioni: ‘L’avevamo impostata così’. Fonseca: ‘Grande carattere, i gol hanno fatto la differenza’. Dzeko nella ripresa non incide“.