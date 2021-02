Le prime pagine de La Gazzetta e del Corriere

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Molti sono i temi caldi in queste giornate post-mercato. Innanzitutto le semifinali di Coppa Italia: dopo la vittoria della Juventus a San Siro contro l’Inter, ieri sera è andata in scena la sfida tra Napoli e Atalanta. Al Diego Armando Maradona del capoluogo campano, la sfida di andata tra la squadra di Rino Gattuso e quella di Gian Piero Gasperini si è conclusa per 0-0. Si deciderà tutto al Gewiss Stadium di Bergamo. Nel frattempo, si ricomincia già da domani con il campionato di Serie A, con diversi match molto importanti. Inoltre, stanno arrivando notizie interessanti su alcuni possibili rinnovi di contratto, che riguardano anche la Vecchia Signora. Questo e molto altro nelle prime pagine dei giornali.

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo principale è riservato all’Inter e ad alcuni problemi che sta vivendo specialmente Antonio Conte. “Il tecnico e il futuro Inter. Conte tre tormenti. Troppi errori: da Handanovic a Sanchez tutte sviste che pesano. Cosa fa Suning? Progetto fermo, dalla proprietà nessun segnale. La Signora risale: i bianconeri in rialzo si rivelano ancora insidiosi“. A lato, invece, lo spazio dedicato alla Juventus. “Pirlo che musica. Carisma da maestro per una nuova Juve e la gestione di CR7“.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo principale è dedicato alla semifinale di andata di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta. "Napoli, Rino è un muro. Coppa Italia, o-o l'andata con l'Atalanta. Gattuso a tutta difesa. Il tecnico chiude così le polemiche: 'La messa l'ho già cantata'". In taglio alto, invece, lo spazio riservato alla Juventus, in particolare a Cristiano Ronaldo. "Ronaldo a quota 100 la sfida è con Sivori. Per ora ha realizzato 87 gol in 112 gare, deve arrivare alla cifra tonda entro la partita numero 123 per battare l'argentino".