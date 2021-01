Le prime pagine de La Gazzetta e del Corriere

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti in edicola questa mattina. Ieri sera, le tre grandi del nostro campionato sono scese in campo e hanno conquistato tutte i tre punti. Il Milan di Stefano Pioli ha battuto per 2-1 il Bologna di Sinisa Mihajlovic, mentre l’Inter di Antonio Conte ha dominato per 4-0 contro il Benevento allenato da Pippo Inzaghi. La Juventus di Andrea Pirlo, invece, ha vinto 2-0 fuori casa contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, rimanendo nella scia delle milanesi. Nel frattempo, le operazioni di mercato cominciano a prendere vita, in queste ultime ore della sessione estiva, che si chiuderà domani sera alle ore 20. Questo e molto altro nei giornali usciti oggi.

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo principale del quotidiano è dedicato alle vittorie delle due milanesi nella giornata di ieri. “Il Derby non finisce mai. Botta e risposta tra Inter e Milan. Pioli riparte e resta a +2 con due rigori: Ibra sbaglia, Rebic, Kessié (e Gigio) decisivi. Lautaro-Lukau dilagano, bene Eriksen. Sulla rissa polemica Maldini-Marotta“. Subito sotto, invece, c’è lo spazio dedicato alla Juventus, che ieri ha conquistato un’altra importantissima vittoria. “Chiesa e Chiellini, rincorsa Juve. Battuta la Sampdoria a Marassi 2-0: notte al terzo posto. Apre l’esterno, poi Ramsey raddoppia nel finale. Il capitano trascinatore, CR7 ancora a secco“.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo principale, qui, è riservato alla sfida tre le tre grandi della Serie A. “La Juve addosso. Le milanesi continuano la fuga, ma la Signora trova il ritmo Scudetto. Chiesa subito, Ramsey alla fine: 2-0 alla Samp, Ronaldo in bianco. Milan, Ibra sbaglia e Kessié no: Bologna KO. Inter, poker a Inzaghi”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<