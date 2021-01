Le prime pagine de La Gazzetta e del Corriere

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Ieri sera si è giocato il primo quarto di finale di Coppa Italia: allo stadio San Siro di Milano si sono affrontate Inter e Milan e, tra le due, l’hanno spuntata in nerazzurri grazie al gol su punizione nel recupero di Christian Eriksen. Questa sera, invece, andranno in scena le altre sfide per l’accesso alle semifinali della competizione. Alle 20:45, la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium la SPAL e, in caso di passaggio del turno, affronterà proprio l’Inter. Nel pomeriggio, però, ci sarà la sfida tra Atalanta e Lazio e la vincente giocherà contro la squadra che passerà domani nel match tra Napoli e Spezia. Nel frattempo, il mercato continua in questi ultimi giorni prima della chiusura. Questo e molto altri nei giornali di oggi.

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo principale è dedicato al Derby di Milano di ieri sera, conclusosi con la vittoria dell’Inter per 2-1; l’immagine è quella del “faccia a faccia” di Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. “Derby ring: l’Inter vince 2-1 col Milan in 10. Magia Eriksen, rissa Ibra-Lukaku. Il danese dal possibile addio a un regalo per Conte: super punizione al 96′ , rimonta da semifinale. Nel primo tempo pazzesco scontro con insulti. Zlatan: ‘Vai a fare i tuoi riti voodoo da un’altra parte, asino’. Romelu: ‘Tua madre invece’. E nella ripresa lo svedese si fa cacciare“. Per quanto riguarda la Juventus, invece, in basso a destra è dedicato uno spazio ad uno degli eroi bianconeri. “Trofeo e rinnovo: Buffon si butta. Titolare in Juve-Spal (20:45), domani fa 43 anni e vuole regalarsi l’Inter“.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Anche qui, il titolo principale è riservato alla sfida tra Inter e Milan e tra Lukaku e Ibrahimovic. "Ibra-Lukaku: vergogna. Passa l'Inter con Eriksen, ma fa indignare la rissa tra i due big. Il Derby nei quarti deciso da una magia del danese (2-1): festeggia Conte". A destra, invece, è dedicato un trafiletto alla Juve. "Buffon infinito, 43 anni e non sentirli. Oggi con la SPAL, domani la festa; ma è deferito per la bestemmia".