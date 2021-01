Le prime pagine de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport

TORINO – La prima pagina de la Gazzetta dello Sport intitola così: “Belle gioie”. Il riferimento è alla vittoria delle due milanesi in questo turno di campionato che si confermano ai primi due posti in classifica. I nerazzurri hanno travolto il Crotone per 6-2 nel match di ieri alle 12.30 e si erano portati momentaneamente al primo posto, ma poi alle 18 il Milan ha battuto il Benevento 2-0 grazie ad un rigore di Calhanoglu e uno splendido gol di Leao ed ha riagguantato la vetta del campionato di Serie A. Nel posticipo la Juventus batte l’Udinese per 4-1 e guadagna punti in classifica sul Sassuolo che è stato sconfitto 5-1 dall’Atalanta. Una partita in cui i friulani meritavano sicuramente di più dopo il gol del vantaggio annullato a de Paul e dopo aver preso due traverse nel corso nella partita. Per i bianconeri sono andati a segno Cristiano Ronaldo (doppietta), Chiesa e Dybala, mentre per la squadra di Gotti è andato in gol Zeegelar.

La prima pagina del Corriere dello Sport, invece, intitola così: “Un Milan da festival”. Il riferimento è alla partecipazione, in tutte le serate, di Zlatan Ibrahimovic al prossimo festival di Sanremo condotto da Amadeus e Fiorello. Questa giornata di Serie A ha visto anche la vittoria del Napoli (4-1) sul Cagliari. Azzurri che si trovano quarti a -1 dalla Roma ma con una partita in meno da giocare (il match contro la Juventus). Il Torino finalmente vince nettamente 3-0 contro il Parma, con Liverani a rischio esonero e D’Aversa in pole per sostituirlo. La Roma si conferma terza dopo una grande vittoria in casa contro la Sampdoria, grazie ad uno splendido gol di Dzeko. Giallorossi che non accennano ad abbassare il ritmo e stanno tendando di avvicinarsi sempre di più al gruppo delle milanesi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<