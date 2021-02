Le prime pagine de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport

TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport intitola così: “Inter, il futuro in casa”. Il riferimento è alla situazione rinnovi in casa nerazzurra di Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Il difensore dovrebbe prolungare il suo contratto fino al 2024 passando da uno stipendio annuale di 1,5 milioni a 2,5 milioni. Anche l’attaccante argentino dovrebbe presto rinnovare fino 2024 passando da uno stipendio di 2,5 milioni annui a 4,5 milioni. Situazione diversa, invece, per il centrocampista ex Cagliari: il giocatore sta facendo una stagione pazzesca e l’Inter vorrebbe blindarlo fino al 2025 con uno stipendio di 4,5 milioni annui. Nerazzurri che affronteranno domenica sera la Lazio alle 20.45 per una sfida valevole per i piani alti della classifica del campionato di Serie A: i biancocelesti vorrebbero un posto in Champions League, mentre il club milanese vuole mantenere il ritmo del Milan e proteggersi da eventuali attacchi della Juventus.

Diverso, invece, il titolo del Corriere dello Sport di oggi: “Rischio Gattuso”. Il riferimento è all’allenatore del Napoli che affronterà, oggi alle 18, la Juventus di Andrea Pirlo in una sfida che probabilmente deciderà il futuro dell’allenatore sulla panchina azzurra. Proprio ieri il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa presentando il match: “Arthur ha molto dolore, dovrà essere valutato ogni giorno. Paulo anche sta facendo il suo percorso anche se il doloro al ginocchio persiste e si valuterà giorno per giorno. Bonucci oggi si allena con noi, cosi come Ramsey, e vedremo se portarli a Napoli. Domani sarà una gara stile Supercoppa, una gara importante per tutte le due squadre. Napoli-Juve è importante per tutte e due, ci sarà tensione per i tre punti in palio. Noi veniamo da un buon momento, loro meno, ma la posta in palio si farà sentire. Noi guardiamo a noi e pensiamo a vincere e fare più punti possibili. Non guardiamo chi ci sta dietro ma chi è davanti, quindi andremo a Napoli per vincere e cercare di conquistare i tre punti. Dopo la sconfitta contro l’Inter la squadra ha alzato il livello in finale di Supercoppa e da lì è iniziato un cammino più convincente. Abbiamo sempre detto di aver bisogno di tempo per mettere a posto i giocatori e le nostre situazioni tattiche da migliorare sia in fase offensiva che difensiva. Poi i risultati ti fanno lavorare meglio”.