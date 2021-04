Le pagelle di Torino-Juventus: Bianconeri inguardabili e pareggio in extremis

Le nostre pagelle del derby della Mole

"SZCZESNY 3,5 - Oggi ha toccato il momento più basso della sua stagione, due errori che stavano per consegnate il derby ai granata.

"CHIELLINI 6 - Oggi uomo assist per il gol del pareggio di Ronaldo.

"ALEX SANDRO 4,5 - Spettatore non pagante.

"KULUSEVSKI 4 - L’errore clamoroso nella ripresa ha aperto la strada al raddoppio di Sanabria. Quel passaggio all’indietro dovrebbe essere vietato per legge. (BERNARDESCHI 5 - Entra ma è inutile come la simulazione sul finire)

"DANILO 5 - Troppi sbagli per un difensore come lui. (RAMSEY 5,5 - Si muove tanto in mezzo al campo, ma senza una direzione)