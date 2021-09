Le condizioni di Dybala e Morata: rientro previsto dopo la sosta

Stop di almeno un paio di settimane per entrambi

Nella giornata di ieri la Juventus ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, battendo la Samp di D'Aversa per 3-2. Vittoria che è arrivata con meno sofferenze rispetto alla trasferta in casa dello Spezia ma che comunque, ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi juventini fino al 95° minuto. Gara che è stata messa subito in discesa grazie alla splendida rete di Paulo Dybala che, con un mancino chirurgico dal limite dell'aria batte l'incolpevole Audero. Il raddoppio arriverà con il rigore trasformato da Leonardo Bonucci a 3 minuti dalla fine della prima frazione di gioco. Prima di andare al riposo però, la Samp prova a rientrare in partita con il gol di Thorsby, con il quale accorcia le distanze. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa ad allungare e si portano sul 3-1 con la prima rete di Manuel Locatelli in bianconero, ma proprio quando sembrava aver messo il risultato in cassaforte, ecco il ritorno della Samp che, con l'ex della gara Candreva. Non basterà però ai blucerchiati che devono arrendersi agli uomini di Allegri. Ma una doccia gelata è arrivata anche nella vittoria di ieri e riguarda le condizioni fisiche di Paulo Dybala e Alvaro Morata, entrambi costretti a lasciare anzitempo il prato dell'Allianz.