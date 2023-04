Lazio-Juventus, Rabiot: “Primo tempo vergognoso. Se resto? Vi dico…”

"Siamo entrati troppo molli, nel primo tempo non abbiamo vinto un duello, abbiamo perso tutti i palloni. Meglio nel secondo tempo ma era difficile, il primo tempo è stato una vergogna. Non so spiegarmelo... Abbiamo reagito dopo il primo gol, poi nel secondo abbiamo avuto occasioni ma non è bastato. La mia miglior stagione? Si, sono cresciuto tanto, soprattutto gli ultimi due anni con il mister. Sto lavorando per trovare gol e dominare il centrocampo. Provo sempre a dare il 100% e aiutare i miei compagni di squadra. Il mio ruolo qui è diverso, mi piace perché posso inserirmi tanto. Il mister mi chiede sempre di essere in zona gol e si sposa con le mie caratteristiche. In nazionale abbiamo tanti calciatori offensivi e sono più un elemento che dà equilibrio. Prima di tutto ho sempre dato il 100% in campo dal primo giorno. Nel calcio è sempre così: se fai gol ti amano, se non segni sei scarso. Io sono concentrato su quello che devo fare per aiutare la squadra. Facendo gol e assist la gente ti sostiene e ti ama di più. Se resto alla Juve? Non lo so ancora, dobbiamo discuterne con la società".