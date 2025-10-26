Lazio-Juve, Kenan Yildiz va verso la panchina

Kenan Yildiz, questa sera dovrebbe partire dalla panchina. Igor Tudor vuole preservare il suo numero 10, dopo aver accusato un problema al ginocchio

Secondo le ultime indiscrezioni di SkySport, il gioiellino turco dovrebbe partire dalla panchina nel match di questa sera. Kenan Yildiz ha accusato un fastidio al ginocchio e, per tale motivo Igor Tudor avrebbe deciso di concedergli un turno di riposo. Non è escluso comunque, che possa trovare spazio a gara in corso.