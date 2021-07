L’appello del figlio di Pirlo per aiutare un ragazzo in coma: “Farò tutto il possibile”

Il figlio di Pirlo ha lanciato un appello per aiutare Daniel

Il mondo del calcio e dello sport in generale, da sempre ci ha regalato gioie e delusioni in ambito agonistico ma spesso e volentieri ci ha impartito anche lezioni di vita dal quale prenderne esempio. Come fatto da Niccolò Pirlo, figlio di Andrea, attraverso il suo account social qualche istante fa, dove ha pubblicato un video nel tentativo di lanciare un appello per aiutare un ragazzo ad uscire dal coma. L'iniziativa è partita tutta da 'mamma Rosa', nonchè la madre del giovane coinvolto in questa vicenda che, sul web scrive la seguente lettera: "Sono la mamma disperata del ragazzo di 16 anni chè è stato investito mercoledi 30 giugno a Spezzano della Sila, mi rivolgo a voi per una richiesta di aiuto! Mio figlio versa in gravissime condizioni per un trauma cranico severo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza, i medici non si pronunciano piu di tanto... noi genitori le stiamo provando tutte, gli parliamo e speriamo in un miracolo, non possiamo fare altro!! Molte persone ci hanno detto che i pazienti in coma ci ascoltano, sentono le voci e allora ho pensato che un messaggio da parte di un giocatore della Juve lo può aiutare. Forse e dico forse, potrebbe essere uno stimolo in piu... lui adora alla follia Ronaldo, però mi rendo conto che è quasi irraggiungibile...Non lo so, magari qualcuno potrebbe aiutarci. Ci serve un miracolo. Un messaggio positivo per Daniel. Con stima. Rosa Martino". Ed è qui che entra in campo Pirlo Jr, forse in quella che potrebbe diventare un'impresa eroica piu dei trofei conquistati sul campo da suo padre, dove ha risposto cosi attraverso le sue storie Instagram: "Ciao Daniel, ho letto la tua storia, ho letto le parole di tua madre. Ti auguro il meglio e spero che tu possa vincere questa battaglia, io sono con te e nel mio piccolo provo a farti forza e fare tutto il possibile. Ciao Rosa". Ci auguriamo vivamente che questa vicenda possa concludersi nel migliore dei modi, magari con l'ennesimo miracolo di CR7, quello che varrebbe piu di tutti i suoi gol e i suoi trofei custoditi in bacheca. Forza Daniel.