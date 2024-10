Langella: “Cagliari? Il pareggio con la Juve sta stretto ai sardi”

Antonio Langella, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita con il Cagliari, match terminato 1-1.

Antonio Langella, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Il Cagliari non è partito benissimo all’inizio. Ora con questi risultati positivi c’è stato un riscatto a livello mentale, soprattutto con Parma Juve, magari partite non facilissime sulla carta. In questo momento vedo un Cagliari migliore rispetto all’inizio di campionato. Punto importante con la Juve? Penso di sì. Quando vieni da tanti risultati negativi poi arriva il momento in cui devi dare una svolta nel campionato. Col Parma si era già visto. Il pareggio per 1-1 contro la Juve alla fine, guardando un po’ le situazioni (a parte il gol sbagliato da Vlahovic), sembra più stretto al Cagliari che ai bianconeri”.

Sui calciatori

“Dall’inizio del campionato, chi può fare la differenza è Marin. E’ molto bravo, un giocatore molto valido, si vede quello che fa anche se non gioca dall’inizio. A parte lui c’è anche Gaetano che sta dando il suo contributo, tutta la squadra in generale in questo momento sta girando come doveva iniziare dall’inizio del campionato che per un motivo o per l’altro non andava». Se potessi dare un consiglio alla squadra in questo momento per crescere calcisticamente, cosa gli diresti? «Al momento, dopo queste due partite, c’è poco da dire. Penso che abbiano capito e lasciato alle spalle l’inizio brutto di campionato dove ci voleva una vittoria contro il Parma, un campo difficilissimo. Poi è arrivata la conferma contro la Juve. Credo che si siano tolti dalla testa i risultati negativi. Penso sia una cosa che a livello mentale, che sblocca tutto”.