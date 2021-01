L’allievo che supera il Maestro: quando Barella studiava da Pirlo

TORINO – Ieri sera la Juventus ha perso il Derby d’Italia contro l’Inter allo stadio San Siro di Milano. Un duro stop per i bianconeri, bloccati nella loro striscia di vittorie consecutive e nella loro rincorsa al Milan capolista, che adesso potrebbe arrivare addirittura a +10. La Vecchia Signora ha fornito una brutta prestazione e non è sembrata mai in grado di impensierire i nerazzurri di Antonio Conte, che invece sono apparsi più coraggiosi e intraprendenti. Inoltre, la superiorità della squadra milanese si è espressa soprattutto in mezzo al campo. Infatti, i due gol della vittoria sono arrivati proprio da due centrocampisti: Arturo Vidal e Nicolò Barella.

Il giovane giocatore della Nazionale Italiana, in particolare, è riuscito a mostrare tutto il suo valore nella partita di ieri, mettendosi in mostra anche di fronte ad uno dei suoi maggiori ispiratori. Il classe ’97 è sempre stato un grande fan dell’attuale allenatore della Juve Andrea Pirlo, come dimostrato sui social. In un post di Instagram del 2014, infatti, un giovanissimo Barella posava con in mano l’autobiografia del campione del Mondo 2006, pubblicata nel 2013.