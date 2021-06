La replica di Allegri: “Del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita”

L'allenatore bianconero ha replicato alle accuse mosse nei suoi confronti

Nella giornata odierna si è scatenato un vero e proprio dibattito per via della vicenda che vedrebbe coinvolto l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nel giro del gioco d'azzardo. Su di lui infatti, sono stati messi addosso gli occhi di Bankitalia, per via di un flusso di spese apparentemente irregolari e che ammonterebbero a circa mezzo milione di euro. Ma è arrivata immediata la replica dell'allenatore livornese di fronte a queste accuse e ha dato mandato all'ufficio stampa della Juventus a divulgare le sue dichiarazioni.