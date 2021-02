La prima pagina di Tuttosport e del QS

TORINO – La prima pagina del quotidiano Tuttosport intitola così: “Grinta Pirlo, ansia Arthur”. Il riferimento è alla prossima sfida del campionato di Serie A che si disputerà alle 18 tra Napoli e Juventus. La squadra del “Maestro” non avrà disponibile il brasiliano Arthur, che si teme si debba operare e restare fuori per molto tempo, come ha sottolineato ieri lo stesso Pirlo in conferenza stampa: “Domani sarà una gara stile Supercoppa, una gara importante per tutte le due squadre. Napoli-Juve è importante per tutte e due, ci sarà tensione per i tre punti in palio. Noi veniamo da un buon momento, loro meno, ma la posta in palio si farà sentire. Arthur ha molto dolore, dovrà essere valutato ogni giorno. Paulo anche sta facendo il suo percorso anche se il doloro al ginocchio persiste e si valuterà giorno per giorno. Bonucci oggi si allena con noi, cosi come Ramsey, e vedremo se portarli a Napoli.

Poi ancora: “Scudetto? Noi guardiamo a noi e pensiamo a vincere e fare più punti possibili. Non guardiamo chi ci sta dietro ma chi è davanti, quindi andremo a Napoli per vincere e cercare di conquistare i tre punti. Gattuso? Fa parte del nostro lavoro, può capitare di avere problemi. Pensiamo sempre a fare il massimo, le partite sono sempre importanti poi può capitare che per uno o per l’altro ci sono momenti difficili. Mi spiace della situazione di Rino ma penso ai miei problemi, e dovremo cercare di fare bene”. Sulla stessa scia di quello di Tuttosport è il titolo del QS: “Napoli-Juve, altra finale”. Una finale per il Napoli perché l’eventuale sconfitta contro i bianconeri potrebbe costare la panchina a Gennaro Gattuso e potrebbe far svanire agli azzurri un possibile posto alla prossima Champions League per l’anno prossimo. Ma è una finale anche per Pirlo: in caso di sconfitta, i bianconeri si allontanerebbero di nuovo dalle prime 2 e dalla corsa per lo scudetto.