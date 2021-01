TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola dedica il pezzo di spalla alla trattativa di mercato tra Roma e Inter per lo scambio Dzeko-Sanchez, saltato per incongruenze economiche. Le due squadre avrebbero dovuto scambiare i giocatori in prestito fino alla fine della stagione, ma le differenze d’ingaggio e nel bilancio delle due squadre hanno complicato la trattativa, che poi è saltata definitivamente: “Dzeko niente Inter. Non c’è accordo e la Roma già pensa a luglio: incontro con Allegri?”, con la seconda parte del titolo che fa riferimento alla presenza dell’ex allenatore della Juventus nello stesso albergo in cui ieri Pinto e i dirigenti dell’Inter hanno parlato dello scambio poi saltato. Il taglio alto è invece dedicato al Torino, che ha disputato ieri sera l’anticipo in casa contro la Fiorentina, con le due squadre che hanno pareggiato per 1-1, risultato recuperato in extremis dalla squadra granata grazie al gol di Belotti, con la viola in nove uomini. “Toro pari e rabbia. Anticipo di A. Con la Fiorentina finisce 1-1. Belotti rimonta Rybery. Di Bello sbaglia tutto. Arbitro in tilt: rigore negato ai granata, viola in 9”.

La parte centrale della pagina è dedicata alla corsa scudetto, che oggi vede in campo tre delle sue protagoniste: il Milan giocherà infatti alle 15 contro il Bologna, a cui farà seguito la sfida della Juventus a Marassi contro la Sampdoria alle 18, con la giornata che sarà chiusa dalla partita dell’Inter contro il Benevento. “La grande corsa. Via al ritorno con un sabato scudetto. Bologna-Milan. Ibra prova a ripartire. E la procura indaga sulla rissa con Lukaku. Inter-Benevento. Rinnovo di Lautaro, raggiunta l’intesa. Eriksen torna titolare. Samp-Juve. Ronaldo e Morata hanno all’assalto del muro di Ranieri”.

